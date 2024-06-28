Λευκορωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι ενισχύει τα σύνορα με την Ουκρανία

Η Λευκορωσία ενισχύει τα σύνορά της με την Ουκρανία ύστερα από περιστατικό ασφάλειας και ανέπτυξε μεραρχία με συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων για να δοκιμάσει την πολεμική της ετοιμότητά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το λευκορωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η υπηρεσία συνόρων της Λευκορωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ενισχύεται η συνοριακή ασφάλεια, σημειώνοντας σε ανακοίνωση ότι το προσωπικό της κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) την Τετάρτη το οποίο είχε διασχίσει παράνομα τα σύνορα από την Ουκρανία για να συλλέξει πληροφορίες για τις υποδομές στα λευκορωσικά σύνορα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η υπηρεσία συνόρων δήλωσε ότι στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν κρυμμένα υλικά για αυτοσχέδια βόμβα.

Στη συνέχεια το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε εικόνες με λευκορωσικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων Polonez, που είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων δίπλα σε δασώδεις περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

