Ο Ζελένσκι συζήτησε με τις ΗΠΑ την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την κοινή παραγωγή όπλων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε με την Ουάσινγκτον την ανάπτυξη κοινής παραγωγής όπλων, καθώς και την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

«Μιλήσαμε για διαφορετικούς άξονες συνεργασίας για το πώς να επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, μετά τη συνάντηση στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις περιλάμβαναν «ισχυρές διμερείς συμφωνίες για την κοινή παραγωγή drones και όπλων, που έχουμε προτείνει στις ΗΠΑ. Υπολογίζουμε σε μια θετική αντίδραση από την αμερικανική πλευρά».

Οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν επίσης για την πίεση προς τη Ρωσία και για το τι μπορουν να κάνουν από κοινού με τους εταίρους τους στην πολιτική δασμών και κυρώσεων, ώστε να συναντηθούν το συντομότερο δυνατό σε ηγετικό επίπεδο και να τερματίσουν τον πόλεμο.

