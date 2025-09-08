Από την τελευταία ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια προκύπτει ότι πλέον έχει διευρυνθεί το φάσμα των νομοθετικών σωμάτων που εμπλέκονται σε ενεργό πολιτικό διάλογο μαζί της.

Τα εθνικά κοινοβούλια συνεργάζονται όλο και περισσότερο για να επηρεάσουν τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καταθέτοντας εισηγήσεις με μακροπρόθεσμη στόχευση στο νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής πολύ πριν από την κατάθεση των επίσημων προτάσεων. Η επιδίωξη να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ είναι εμφανής στις συλλογικές τους προσπάθειες, καθώς συνεδριάζουν σε άτυπες ομάδες και υπογράφουν από κοινού γνώμες. Ειδικότερα, η κοινή συμβολή τους στο στρατηγικό θεματολόγιο για τον θεσμικό κύκλο 2024-2029 μέσω της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC), καταδεικνύει περαιτέρω αυτή τη συνεργατική προσέγγιση.

Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εγγυώνται ότι η ΕΕ ενεργεί μόνο όταν η δράση της είναι αποτελεσματικότερη από των εθνικών κυβερνήσεων και ότι οι ενέργειές της είναι αναλογικές ως προς τους στόχους της. Τα πορίσματα της έκθεσης συνιστούν μια πολύ χρήσιμη ετήσια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη αυτά τα θεμελιώδη θεσμικά αντίβαρα.

