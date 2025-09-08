Λογαριασμός
Νορβηγία: Τρεις έφηβες έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι 

Τα θύματα ήταν 18 και 19 ετών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στο Χαμάρ, νοτιοανατολικά της σκανδιναβικής χώρας, για τον εντοπισμό ενός τετάρτου ατόμου

πυροσβεστικό

Τρεις έφηβες έχασαν τη ζωή τους και μία ακόμη αγνοείται από πυρκαγιά σε σπίτι στο Χάμαρ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς τα αίτια της πυρκαγιάς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

«Τρία άτομα, εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκρά», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στιγκ Κάτο Λάρσεν σε συνέντευξη Τύπου. «Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου ατόμου», πρόσθεσε.

Τα θύματα είναι κορίτσια ηλικίας 18 ή 19 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5:00 το πρωί (06:00 ώρα Ελλάδας) σε ένα σπίτι και εξαπλώθηκε σε ένα άλλο γειτονικό σπίτι. Η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο.

«Είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε για την αιτία της πυρκαγιάς», τόνισε ο Λάρσεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Νορβηγία Πυρκαγιά αγνοούμενος
