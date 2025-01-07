«Βλέπει» Μάριο Ρούι η ΑΕΚ

Ένα δυνατό όνομα συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της ΑΕΚ για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε στη διάρκεια της εκπομπής «Ρεπόρτερ» στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου, η «Ένωση» ενδιαφέρεται για τον Μάριο Ρούι.

Έπειτα από μια οκταετία στη Νάπολι (και έχοντας μείνει εκτός πλάνων το τελευταίο διάστημα), ο 33χρονος Πορτογάλος μπακ είναι ελεύθερος.

Κι αυτό διότι το συμβόλαιό του με τους «παρτενοπέι» έληγε μεν το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο στο πλαίσιο των αλλαγών για να μειωθούν τα έξοδα του συλλόγου, λύθηκε το συμβόλαιό του πριν λίγες μέρες.

Αυτή τη συγκυρία λοιπόν επεδίωξε να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, με πρόθεση να του προτείνει συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν με οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμα.

Στη διάρκεια της παρουσίας του στη Νάπολι ο Ρούι κατέγραψε 227 συμμετοχές (με 3 γκολ και 6 ασίστ) και το τελευταίο του παιχνίδι καταγράφηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Πριν πάρει μεταγραφή το 2017 είχε μετρήσει 101 παιχνίδια με την Έμπολι, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής, φορώντας 12 φορές τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

