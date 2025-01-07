Ενισχύθηκε στα στόπερ με Χέρμανσον ο Βόλος

Την πέμπτη του μεταγραφή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ανακοίνωσε ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας απέκτησε τον 29χρονο στόπερ, Χιόρτουρ Χέρμανσον, ο οποίος άμεσα θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Κώστα Μπράτσου.

Ο Ισλανδός είναι εν ενεργεία διεθνής έχοντας 29 συμμετοχές με την εθνική ανδρών της χώρας του, τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν στην ιταλική Καραρέζε, ενώ τα προηγούμενα χρόνια φόρεσε τη φανέλα μεταξύ άλλων των Μπρόντμπι και Πίζα.

Θυμίζουμε ότι ο Βόλος έχει ανακοινώσει ήδη τους Τασιούρα, Σκραμπ, Λάμπρου και Προύντζο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Hjortur Hermannsson.

Ο Hjortur Hermannsson, ο οποίος είναι εν ενεργεία διεθνής έχοντας 29 συμμετοχές με την εθνική ανδρών της χώρας του, τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν στην ιταλική Καραρέζε, ενώ τα προηγούμενα χρόνια φόρεσε τη φανέλα μεταξύ άλλων των Μπρόντμπι και Πίζα.

Ο 1.90 κεντρικός αμυντικός αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και άμεσα θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Hjortur Hermannsson στην οικογένεια της».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.