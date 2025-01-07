Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έντονο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ομάρ Μαρμούς

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, με τον Ομάρ Μαρμούς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης να είναι ένα όνομα που παίζει πολύ δυνατά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία.  

«Έντονο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ομάρ Μαρμούς»

Τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος η Μάντσεστερ Σίτι είναι πάρα πολλά και η βαθμολογική θέση των «πολιτών» στην Premier League το αποδεικνύει, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από 20 αγωνιστικές βρίσκεται στο -12 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, που μάλιστα έχει και παιχνίδι λιγότερο.

Η Σίτι θέλει να δυναμώσει την επιθετική της γραμμή και είναι ιδιαίτερα ενεργή στο χειμερινό μεταγραφικό «παζάρι» με τον Ομάρ Μαρμούς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης να είναι πολύ ψηλά στη λίστα με τους στόχους της ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί.

Ο Αιγύπτιος είναι σε τρομερή φόρμα φέτος έχοντας σκοράρει 18 τέρματα, ενώ έχει μοιράσει και 12 ασίστ σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάντσεστερ Σίτι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark