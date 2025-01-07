«Έντονο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ομάρ Μαρμούς»

Τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος η Μάντσεστερ Σίτι είναι πάρα πολλά και η βαθμολογική θέση των «πολιτών» στην Premier League το αποδεικνύει, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από 20 αγωνιστικές βρίσκεται στο -12 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, που μάλιστα έχει και παιχνίδι λιγότερο.

Η Σίτι θέλει να δυναμώσει την επιθετική της γραμμή και είναι ιδιαίτερα ενεργή στο χειμερινό μεταγραφικό «παζάρι» με τον Ομάρ Μαρμούς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης να είναι πολύ ψηλά στη λίστα με τους στόχους της ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί.

Ο Αιγύπτιος είναι σε τρομερή φόρμα φέτος έχοντας σκοράρει 18 τέρματα, ενώ έχει μοιράσει και 12 ασίστ σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

