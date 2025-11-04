Λογαριασμός
Νέο διάταγμα του Βατικανού για την Παρθένο Μαρία: Πώς απαγορεύεται να την προσφωνούν οι Καθολικοί παγκοσμίως

Η Αγία Έδρα απαγορεύει πλέον στους 1,4 δισ. πιστούς της να προσφωνούν την Παναγία ως «συν-λυτρωτή» του κόσμου, διευθετώντας μια διαμάχη δεκαετιών 

Με νέο διάταγμα, το Βατικανό υπέδειξε στους 1,4 δισεκατομμύριο Καθολικούς παγκοσμίως να μην προσφωνούν πλέον την Παρθένο Μαρία (Παναγία) ως «Συν-Λυτρώτρια» του κόσμου, τίτλο που ο Πάπας Λέων χαρακτήρισε «ανόητο».

«Ο Ιησούς μπορεί να άκουσε λόγια σοφίας από τη μητέρα του, τη Μαρία, αλλά δεν τον βοήθησε να σώσει τον κόσμο από την καταδίκη» ανακοίνωσε την Τρίτη η Αγία Έδρα.

Σε ένα νέο διάταγμα που ενέκρινε ο Πάπας Λέων, το ανώτατο δογματικό γραφείο του Βατικανού έδωσε εντολή στα 1,4 δισεκατομμύρια Καθολικούς να μην αναφέρονται στην  Παρθένο Μαρία ως «συν-λυτρωτή» του κόσμου και αι καλεί για ειδική προσοχή στη χρήση της έκφρασης «Μεσίτρια όλων των χαρίτων».

«Μόνο ο Ιησούς έσωσε τον κόσμο» αναφέριε η νέα οδηγία, διευθετώντας μια εσωτερική διαμάχη που είχε μπερδέψει ανώτερα στελέχη της Εκκλησίας για δεκαετίες, και μάλιστα πυροδότησε σπάνια ανοιχτή διαφωνία ανάμεσα στους Ποντίφικες. 

«Δεν θα ήταν σωστό να αναφέρεται η προσφώνηση "συν-λυτρωτής". Αυτός ο τίτλος... (μπορεί) να δημιουργήσει σύγχυση και ανισορροπία στην αρμονία των αληθειών της χριστιανικής πίστης» ανέφερε το κείμενο.

 Οι εκκλησιαστικοί μελετητές συζητούν εδώ και αιώνες εάν η Μαρία, την οποία οι Καθολικοί και οι Χριστιανοί αποκαλούν Μητέρα του Θεού, βοήθησε τον Ιησού να σώσει τον κόσμο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εκφράσει επίσης τη σαφή αντίθεσή του στη χρήση του τίτλου «Συν-Λυτρώτρια«, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις.

