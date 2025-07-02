Αυστραλία: Ο αερομεταφορέας Qantas ανακοινώνει πως υπέστη «μεγάλη» κυβερνοεπίθεση

Η αυστραλιανή εταιρεία αερομεταφορών Qantas έκανε γνωστό σήμερα πως ερευνά «μεγάλη» κυβερνοεπίθεση που υπέστη, καθώς χάκερ εισέβαλε στο δίκτυο συνεργαζόμενου κέντρου κλήσεων κι απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα που περιείχε –όπως υπολογίζει– προσωπικά δεδομένα έξι εκατομμυρίων πελατών.

«Συνεχίζουμε να ερευνούμε την ποσότητα των δεδομένων που κλάπηκαν, όμως αναμένουμε πως είναι μεγάλη», σημείωσε η διοίκηση της εταιρείας στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

