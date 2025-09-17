Πάπας Λέων ο ΙΔ’: «Το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κατά την επιστροφή του στο Βατικανό από τη θερινή κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄ αναφέρθηκε στο ουκρανικό υπογραμμίζοντας: «Το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο, οι Πολωνοί ανησυχούν διότι νιώθουν ότι έγινε εισβολή στον δικό τους χώρο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση».
«Σαφώς και ανησυχώ», πρόσθεσε ο Αμερικανός ποντίφικας.
Πηγή: skai.gr
