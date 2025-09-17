Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάπας Λέων ο ΙΔ’: «Το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο»

«Οι Πολωνοί ανησυχούν διότι νιώθουν ότι έγινε εισβολή στον δικό τους χώρο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση», είπε ο  Αμερικανός ποντίφικας

Πάπας Λέων ο ΙΔ’

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κατά την επιστροφή του στο Βατικανό από τη θερινή κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄ αναφέρθηκε στο ουκρανικό υπογραμμίζοντας: «Το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο, οι Πολωνοί ανησυχούν διότι νιώθουν ότι έγινε εισβολή στον δικό τους χώρο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση».

«Σαφώς και ανησυχώ», πρόσθεσε ο Αμερικανός ποντίφικας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Λέων 14ος ΝΑΤΟ πόλεμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark