Εκρήξεις σε Χομς και Λατάκκεια στη Συρία - Αναφορές για ισραηλινά πλήγματα (Βίντεο)

 Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι «η ισραηλινή επιδρομή κοντά στη Χομς είχε στόχο στρατιωτική μονάδα στα νότια της πόλης»

Συρία

Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας κοντά σε Χομς και Λαττάκεια, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία να τις αποδίδουν σε ισραηλινά πλήγματα.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι «η ισραηλινή επιδρομή κοντά στη Χομς είχε στόχο στρατιωτική μονάδα στα νότια της πόλης».

Από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία, ξεκινώντας παράλληλα έναν πρωτοφανή διάλογο με τη νέα ηγεσία στη Δαμασκό.

