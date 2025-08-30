Εμπορικός απεσταλμένος της Κίνας συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν οικονομικούς δεσμούς

Ο εμπορικός εκπρόσωπος της Κίνας, Λι Τσενγκγκάνγκ, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου, όπου είχε συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, ανακοίνωσε το Σάββατο το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Ο Λι συναντήθηκε με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, του Υπουργείου Εμπορίου και του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή προηγούμενων συμφωνιών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Λι δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να διαχειρίζονται τις διαφορές και να επεκτείνουν τη συνεργασία μέσω ισότιμου διαλόγου και διαβούλευσης.

Πηγή: skai.gr

