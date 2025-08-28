Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Μεξικό ετοιμάζεται να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα

Οι αυξήσεις των δασμών ενδέχεται επίσης να στοχεύσουν και άλλες ασιατικές χώρες, ανέφερε δημοσίευμα του Bloomberg News την Τετάρτη

Το Μεξικό ετοιμάζεται να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα

Η κυβέρνηση του Μεξικού πρόκειται να αυξήσει τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των υφασμάτων και των πλαστικών, στο πλαίσιο της πρότασης προϋπολογισμού του 2026 τον επόμενο μήνα, ανέφερε το Bloomberg News την Τετάρτη, επικαλούμενο τρία άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Οι αυξήσεις των δασμών ενδέχεται επίσης να στοχεύσουν και άλλες ασιατικές χώρες, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο μία από τις πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό δασμοί Κίνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark