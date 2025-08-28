Το Μεξικό ετοιμάζεται να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα

Η κυβέρνηση του Μεξικού πρόκειται να αυξήσει τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των υφασμάτων και των πλαστικών, στο πλαίσιο της πρότασης προϋπολογισμού του 2026 τον επόμενο μήνα, ανέφερε το Bloomberg News την Τετάρτη, επικαλούμενο τρία άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Οι αυξήσεις των δασμών ενδέχεται επίσης να στοχεύσουν και άλλες ασιατικές χώρες, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο μία από τις πηγές.

Πηγή: skai.gr

