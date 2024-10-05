Η αεροπορική εταιρία Emirates Airlines στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) απαγόρευσε στους επιβάτες της να έχουν μαζί τους στις πτήσεις της, βομβητές, αλλά και φορητούς ασυρμάτους μικρής εμβέλειας (walkie-talkies), μετά από τις επιθέσεις του προηγούμενου μήνα κατά μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζπομολάχ στο Λιβάνο, με την έκρηξη συσκευών επικοινωνίας διαφόρων τύπων.

“Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς και από ή διέρχονται από το Ντουμπάι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βομβητές, αλλά και φορητές συσκευές ασυρμάτων τόσο κατά τη διαδικασία ελέγχου αποσκευών, όσο και στις αποσκευές που θα έχουν μαζί τους κατά την πτήση τους”, ανέφερε σε μία χθεσινή ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της, η αεροπορική εταιρία.

Πρόσθεσε δε, ότι στην περίπτωση εντοπισμού απαγορευμένων συσκευών, αυτές θα κατάσχονται από την Αστυνομία του Ντουμπάι, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυξημένων μέτρων ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

