Η Εμινέ Ερντογάν ήταν αυτή που υποδέχθηκε τις συζύγους των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η σύζυγος του Ταγίπ Ερντογάν πέραν της φιλοξενίας, επέλεξε να γίνει και μία κουβέντα γύρω από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τη νεολαία.

«Η προστασία των παιδιών πρέπει να αποτελεί την πρώτη αρχή κάθε σχεδιασμού. Τα «μαύρα κουτιά» των αλγορίθμων οφείλουν να ανοίξουν και οι εταιρείες τεχνολογίας να υποβάλλουν τις κοινωνικές επιπτώσεις των προϊόντων τους σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η ιστορία μάς έχει δείξει επανειλημμένα, ότι το να δημιουργείς μια δύναμη σημαίνει και να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τις συνέπειές της. Κάθε αντίληψη που αποφεύγει αυτή την ευθύνη έχει τελικά επιβάλει βαρύ τίμημα στην ανθρωπότητα.

Ωστόσο, κανένας νόμος και κανένα φίλτρο δεν μπορούν να γεμίσουν με αγάπη το κενό στην καρδιά ενός παιδιού, όπως μπορούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε για τα παιδιά μας ένα πιο ασφαλές και πιο ανθρώπινο ψηφιακό μέλλον, απαλλαγμένο από κάθε μορφή εκμετάλλευσης», λέει στο μήνυμά της η Εμινέ Ερντογάν.

NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum. 🇹🇷#NATOsummit pic.twitter.com/R8uVr2fZZu — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 9, 2026

Πηγή: skai.gr

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