Ο Μακρόν θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι στις 17 Νοεμβρίου στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί στις 17 Νοεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Μακρόν θα επιβεβαιώσει στον Ζελένσκι τη δέσμευση της Γαλλίας για την ασφάλεια της Ουκρανίας.
Οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η οικονομία και η άμυνα, πρόσθεσε το Ελιζέ.
Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι θα βρεθεί στην Αθήνα όπου μεταξύ άλλων, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.