Ο Μακρόν θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι στις 17 Νοεμβρίου στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί στις 17 Νοεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Μακρόν θα επιβεβαιώσει στον Ζελένσκι τη δέσμευση της Γαλλίας για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η οικονομία και η άμυνα, πρόσθεσε το Ελιζέ.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι θα βρεθεί στην Αθήνα όπου μεταξύ άλλων, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

