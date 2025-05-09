Συνολική ποινή κάθειρξης 15,5 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 43χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ηλικιωμένος, πέρσι τον Ιούνιο, στο διαμέρισμά τους, στην περιοχή της Τούμπας.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως επίσης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, καθώς φαίνεται να ξυλοφόρτωσε και την 81 ετών θετή του μητέρα.

Το Δικαστήριο τού αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, αλλά αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια να επιστρέψει στις φυλακές, όπου κρατείται μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 30 Ιουνίου 2024, όταν ειδικευόμενος γιατρός του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», όπου διακομίστηκε ο 82χρονος προκειμένου να εξεταστεί, ανέφερε στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος τού εκμυστηρεύτηκε πως τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού από τον 43χρονο (θετό) τους γιο.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ο ηλικιωμένος υπέκυψε, καθώς έφερε τραύμα στο κεφάλι του, όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της.

Η μητέρα του τον κάλυψε στο δικαστήριο

Καταθέτοντας στο δικαστήριο και επαναλαμβάνοντας όσα κατέθεσε στην κύρια ανάκριση, η 81 ετών μητέρα έκανε λόγο για πτώση του συζύγου της στο μπάνιο του σπιτιού, επιμένοντας πως ο γιος της δεν χτύπησε τον 82χρονο.

«Δεν τον χτύπησε ποτέ. Γιατί να τον χτυπήσει; Ούτε καν λογομαχία είχαν», είπε η ηλικιωμένη.

Απευθυνόμενη στους δικαστές, ζήτησε να δείξουν ευνοϊκή ποινική μεταχείριση προς τον γιο της. «Κάντε κάτι για το παιδί μου, τίποτα άλλο δεν σας ζητώ. Είμαι μόνη μου στο σπίτι, έτσι και πεθάνω, θα με βρούνε από τη μυρωδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση του προέδρου της έδρας για το εάν καλύπτει τον γιο της, η μάρτυρας απάντησε: «Δεν τον καλύπτω, για όνομα του Θεού, λέω την αλήθεια. Πεθαμένος άνθρωπος είναι. Λέω την αλήθεια».

Απολογούμενος ο 43χρονος, αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τον πατέρα του, υποστηρίζοντας πως εκείνη την ημέρα υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους, με αφορμή τα προβλήματα υγείας του θύματος, αλλά και τον θάνατο της αδελφής του, που είχε προηγηθεί λίγα χρόνια πριν.

«Δεν έγινε κάποιο έγκλημα. Μετά τη φασαρία κλείστηκα στο δωμάτιό μου και βγήκα όταν ήρθε το ασθενοφόρο», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

