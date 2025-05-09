Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε έστειλε ηχηρά μηνύματα και με αφορμή τα «φώτα» που είναι αυτές τις ημέρες στραμμένα στο Βατικανό.

Ο κ. Βαρθολομαίος πραγματοποιεί πενθήμερη επίσκεψη στην Αθήνα και νωρίτερα την Παρασκευή παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρέσβης της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Çağatay Erciyes στην Πρεσβευτική κατοικία, και στη συνέχεια τέλεσε τρισάγια στους τάφους των Αρχόντων Οφφικιαλίων της Μ.τ.Χ.Ε. Αριστείδου Πανώτη, Θεολόγου, και Αλεξάνδρου Αλεξανδρή, Πρέσβεως ε.τ., ενώ ακολούθως μετέβη στο πάρκο Φλοίσβου όπου τέλεσε Τρισάγιο για τους Πεσόντες Κωνσταντινουπολίτες κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο αφιερωμένο σε εκείνους Μνημείο στο Παλαιό Φάληρο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προλόγισε και καλωσόρισε αρχικά ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ενώ αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο ίδιος. «Βρέθηκα εδώ ανάμεσά σας, ανάμεσα σε Κωνσταντινουπολίτες αλλά και Αθηναίους που άνοιξαν την αγκαλιά τους και φιλοξενούν με περισσή στοργή και αδελφική αγάπη τους εκ Κωνσταντινουπόλεως, και Ίμβρου και Τενέδου εγκατασταθέντας εδώ. Η συνάντησή μας πραγματοποιείται με αφορμή ενός οφειλομένου χρέους προς τους πεσόντας εφέδρους και εθελοντάς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τους προερχομένους από την Κωνσταντινούπολη» σημείωσε αρχικά ο κ. Βαρθολομαίος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι «πήραν την πρωτοβουλία να στήσουν το μνημείο στο φιλόξενο έδαφος του Παλαιού Φαλήρου. […] Ήταν οφειλόμενη έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία και τα ιδανικά στα οποία πιστεύει και είναι προσηλωμένο το γένος μας» προσέθεσε.

Βαρθολομαίος: Δεν φθονούμε τα μεγαλεία του Βατικανού

Σε εκείνο το σημείο ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι συγκινείται ιδιαίτερα και ο ίδιος προσωπικά «διότι μεταξύ των πεσόντων ήταν και ο κατά σάρκα αδελφός του γέροντός μου, του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, ο Πολύδωρος Χατζής», δείχνοτας το όνομά του στο κάτω σημείο της πλάκας με τα ονόματα των πεσόντων.

Αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης απάντησε σε μια φράση που ακούστηκε νωρίτερα από έναν εκ των αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου, τον κ. Μιχαηλίδη. Ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε ότι βλέπει αυτή τη λάμψη του Βατικανού αυτές τις ημέρες με την εκλογή του νέου πάπα και πως ο ίδιος νιώθει αγαλλίαση «καθώς θυμάται το δρομάκι μας στο Φανάρι».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε το εξής:

«Φέρνω σε όλους σας την ευλογία της μητρός Εκκλησίας, του Πατριαρχείου μας, το οποίο με τη χάρη του Θεού, εδραίο και αμετακίνητο, παραμένει εκεί στις από αιώνων επάλξεις του. Και όπως είπε ο προσφιλέστατος άρχων κ. Μιχαηλίδης, εμείς βαδίζουμε επί τα ήθη του Χριστού, του ταπεινού και απλοϊκού Θεανθρώπου. Δεν συγκινούμεθα, δεν ζηλεύουμε, δεν φθονούμε τα μεγαλεία του Βατικανού ή άλλων κέντρων, άλλων πόλεων. Τα έχω ζήσει στη Ρώμη κατά τα τρία χρόνια της μετεκπαιδεύσεώς μου εκεί, αλλά ποτέ δεν αισθάνθηκα σύμπλεγμα κατωτερότητος»

Στη συνέχεια, κλείνοντας, ο κ. Βαρθολομαίος είπε ότι «είμεθα ευγνώμονες στον Θεό, γι' αυτό που είμαστε, γι' αυτό που έχουμε, και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε στον δρόμο των παραδόσεων και των ιδανικών της φυλής και του γένους μας. Χριστός Ανέστη».

