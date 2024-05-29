Η Νιγηρία αλλάζει τον εθνικό της ύμνο

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου υπέγραψε το νομοσχέδιο που επαναφέρει τον πρώτο εθνικό ύμνο που είχε η χώρα μετά την ανεξαρτητοποίησή της από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 1960.

Το «Nigeria, We Hail Thee» σε στίχους της Βρετανίδας Λίλιαν Τζιν Ουίλιαμς – είχε καταργηθεί το 1978 από τον Ολουσέγκουν Ομπασάντζο, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία έπειτα από πραξικόπημα – είναι ξανά ο εθνικός ύμνος της Νιγηρίας αντί του «Arise O' Compatriots».

Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που θεωρούν την αλλαγή εθνικού ύμνου ως αντιπερισπασμό για να στραφεί η προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την οικονομική κρίση που επιδεινώνεται.

Η οικονομία καταποντίστηκε κατά την πρώτη χρονιά του Μπόλα Τινούμπου στην προεδρία της Νιγηρίας, με τον πληθωρισμό να φθάνει σε υψηλό 28 ετών, στο 33,2%.

«Είναι χάσιμο χρόνου», δήλωσε στο Reuters o Τσέτα Νουάνζι, αναλυτής της SBM Intelligence.

«Σπουδαιότερα (θέματα) είναι ο πληθωρισμός και τα προβλήματα ασφαλείας. Αυτά πρέπει να δει η κυβέρνηση», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

