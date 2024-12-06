Επιδοτήσεις Δεκεμβρίου για τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει, σήμερα, Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024, το ύψος της έκτακτης στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά σε καταναλώσεις του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

• Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 15 €/MWh ή 1,5 λεπτό/kWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι ενισχύσεις αφορούν σε καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

• Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 €/MWh ή 3,5 λεπτά/kWh για το σύνολο της κατανάλωσης.

Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης για το Δεκέμβριο ανέρχεται σε 20,5 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Επισημαίνεται ότι η μεσοσταθμική τιμή του «πράσινου τιμολογίου» για τους 3 μεγαλύτερους προμηθευτές σε μερίδιο αγοράς στη Χαμηλή Τάση (άνω του 80% της οικιακής κατανάλωσης), συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης Δεκεμβρίου, ανέρχεται σε 141,7 €/MWh ή 14,17 λεπτά/kWh.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται πως οι τιμές του ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το 2024 είναι χαμηλότερες σε σχέση με το 2023 (παρατίθεται σχετικό γράφημα).

