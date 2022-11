Το ΕΛΚ καταδικάζει την αδικαιολόγητη πρόκληση από την Τουρκία στον Απόστολο Τζιτζικώστα

«Το EΛΚ καταδικάζει αυτή την αδικαιολόγητη πρόκληση» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο twitter το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με αφορμή την απαγόρευση εισόδου από την Τουρκία στον Α' Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Συγκεκριμένα, το ΕΛΚ σημειώνει:

«Ενώ φαινομενικά τηρεί τις αξίες της ΕΕ ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, η Τουρκία κράτησε εχθές και απαγόρευσε την είσοδο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, Απόστολο Τζιτζικώστα. Το EΛΚ καταδικάζει αυτή την αδικαιολόγητη πρόκληση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

While ostensibly abiding by EU values as an accession candidate country, Turkey yesterday detained and forbid entry to VP of the @EU_CoR @tzitzikostas.

The @EPP condemns this unjustified provocation.