Ελιζέ: Η Γαλλία παραμένει πάντα «φίλη» του Ισραήλ

Η Γαλλία είναι διαχρονικά «φίλη» του Ισραήλ, υπενθύμισε το Ελιζέ χθες Σάββατο αργά βράδυ, αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε με εμφανή οργή στην πρόταση να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ την οποία διατύπωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους Μακρόν κάλεσε να «σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων για τη διεξαγωγή μαχών στη Γάζα». «Ντροπή», αντέτεινε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Η γαλλική προεδρία ανταπάντησε χαρακτηρίζοντας «υπερβολικό» τον τρόπο που αντέδρασε ο κ. Νετανιάχου, που δεν έχει «καμιά σχέση με τη φιλία ανάμεσα στη Γαλλία και στο Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

