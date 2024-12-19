Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε καφέ-μπαρ στο Ανόι αργά το βράδυ χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως θεωρεί ότι η τραγωδία οφειλόταν σε εμπρησμό και συνέλαβε ύποπτο.

Το ακίνητο, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Βιετνάμ, καταστράφηκε κατά μεγάλο μέρος του από τις φλόγες, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά χθες Τετάρτη περί τις 23:00 (τοπική ώρα· 18:00 ώρα Ελλάδας) κι ότι στο εσωτερικό υπήρχαν «πολλοί παγιδευμένοι».

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να διασώσουν επτά ανθρώπους, δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Όμως 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει εργαζόμενους που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε θύμα πάνω σε φορείο, πυροσβέστες που προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες, καθώς και απανθρακωμένα αντικείμενα, ανάμεσά τους μοτοσικλέτες.

Η αστυνομία «υποπτεύεται πως στο καφέ-μπαρ διαπράχθηκε εμπρησμός» και «συνέλαβε» τον φερόμενο ως «δράστη» περί τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Κατά την ίδια πηγή, ο δράστης «ομολόγησε» πως έβαλε τη φωτιά αφού περιέχυσε βενζίνη στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε κρατικά ΜΜΕ ότι η πυρκαγιά είχε τέτοια ένταση που κανένας δεν τόλμησε να προσπαθήσει να σώσει ανθρώπους στο κατάστημα ώσπου έφθασαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Φωνάζαμε στα παγιδευμένα θύματα, αλλά δεν ακούγαμε κανέναν να φωνάζει ζητώντας βοήθεια από το εσωτερικό», αφηγήθηκε πολίτης που βρισκόταν κοντά στον τόπο της τραγωδίας στην επίσημη εφημερίδα Νταν Τρι.

Πλάνα από σύστημα παρακολούθησης δείχνουν άνδρα να μπαίνει στην περίμετρο κρατώντας πλαστικό κάδο, προτού ξεσπάσει φωτιά, σύμφωνα με δημόσια μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, ο ύποπτος πήγε στο μπαρ να πιει μια μπίρα, αλλά διαπληκτίστηκε με το προσωπικό. Κατόπιν πήγε να αγοράσει καύσιμο, επέστρεψε, περιέχυσε καύσιμο σε χώρο όπου ήταν σταθμευμένες μοτοσικλέτες και στο ισόγειο του κτιρίου και έβαλε φωτιά.

Τον Οκτώβριο, έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί, οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση πυρκαγιάς σε άλλο μπαρ το 2022, όταν έχασαν τη ζωή τους 32 άνθρωποι.

Η καταστροφή εκείνη, σε επαρχία κοντά στην οικονομική πρωτεύουσα του Βιετνάμ, την πόλη Χο Τσι Μινχ, προκάλεσε σοκ στη χώρα κι οδήγησε στο κλείσιμο χιλιάδων καταστημάτων του είδους για παραβιάσεις των κανονισμών πυρασφάλειας.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των περίπου 15.000 καφέ-μπαρ στη χώρα είχαν αναγκαστεί να κλείσουν, ανέφεραν την εποχή κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

