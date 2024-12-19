Η Τουρκία απέρριψε χθες δηλώσεις του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τις οποίες η νίκη της συμμαχίας ανταρτών στη Συρία αυτόν τον μήνα ήταν «μη φιλική κατάληψη της εξουσίας» στη Δαμασκό από την Άγκυρα.

«Θα ήταν σοβαρό λάθος να χαρακτηριστεί αυτό που συμβαίνει στη Συρία κατάληψη της εξουσίας» από την Τουρκία, είπε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο Αλ Τζαζίρα.

«Για τον συριακό λαό, δεν έγινε καμιά κατάληψη της εξουσίας. Είναι η βούληση του συριακού λαού που καταλαμβάνει την εξουσία σήμερα», υποστήριξε.

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ κατέφυγε στη Ρωσία μετά την αστραπιαία επίθεση συμμαχίας οργανώσεων υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία), που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την εξουσία στις αρχές του μήνα.

Από το ξέσπασμα της εξέγερσης εναντίον του προέδρου Άσαντ το 2011, η Τουρκία θεωρείται υποστηρικτής-κλειδί δυνάμεων που επιδίωκαν την ανατροπή του.

Άνοιξε την πόρτα της στη συριακή αντιπολίτευση, υποδέχθηκε εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες και υποστήριξε ένοπλες οργανώσεις που τον πολεμούσαν.

Για τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ωστόσο θα ήταν λαθεμένο να θεωρεί κανείς πως η Τουρκία θα είναι η δύναμη που θα κυβερνήσει τη Συρία μεταπολεμικά.

«Αυτό είναι το τελευταίο που θα θέλαμε (...) Αντλούμε σημαντικά διδάγματα από αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας, διότι η κουλτούρα της κυριαρχίας είναι αυτή που κατέστρεψε την περιοχή μας», είπε.

«Γι’ αυτό είναι κεφαλαιώδης η συνεργασία. Όχι η τουρκική κυριαρχία, όχι η ιρανική κυριαρχία ή η αραβική κυριαρχία, αλλά η συνεργασία», συνέχισε.

«Η αλληλεγγύη μας προς τον συριακό λαό δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ή να ορίζεται σήμερα ως εάν εμείς να κυβερνούσαμε τη Συρία. Θεωρώ πως αυτό θα ήταν λάθος», επέμεινε ο κ. Φιντάν.

Στην ίδια συνέντευξη, ο τούρκος ΥΠΕΞ προειδοποίησε τους νέους ηγέτες της Συρίας πως η κυβέρνησή του αναμένει να στραφούν εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη χώρα, οργανώσεις που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

Πρόσθεσε πως η χώρα του δεν θα είχε κανέναν λόγο να επέμβει στρατιωτικά στη γειτονική της χώρα αν η νέα συριακή ηγεσία χειριστεί «σωστά» το ζήτημα.

«Υπάρχει νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό τώρα. Νομίζω πως αυτό είναι πρωτίστως δικό τους ζήτημα. (...) Νομίζω πως αν χειριστούν αυτό το ζήτημα σωστά, δεν θα έχουμε κανέναν λόγο να επέμβουμε», δήλωσε.

Ο κ. Φιντάν απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις εκτιμήσεις και τη φημολογία πως ο τουρκικός στρατός ετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση στην παραμεθόρια πόλη Κομπάνι —γνωστή επίσης ως Άιν αλ Άραμπ—, που ελέγχεται από τους Κούρδους.

Αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τα στρατεύματά τους στη δική τους πλευρά των συνόρων, αλλά δεν καταγράφεται μέχρι τώρα «ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα».

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διεξαγάγει αρκετές επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων στο έδαφος της Συρίας από το 2016 και οργανώσεις σύρων ανταρτών υποστηριζόμενες από την Τουρκία κυρίευσαν αρκετές πόλεις και κοινότητες που έλεγχαν κουρδικές ένοπλες οργανώσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας έκρινε ακόμη ότι «είναι καιρός η διεθνής κοινότητα, ξεκινώντας από τα Ηνωμένα Έθνη, να αφαιρέσει τη ΧΤΣ από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων».

«Νομίζω ότι η ΧΤΣ έκανε τεράστιες προόδους παίρνοντας τις αποστάσεις της από την Αλ Κάιντα, το Ντάες (σ.σ. το Ισλαμικό Κράτος) και άλλα εξτρεμιστικά στοιχεία», υποστήριξε.

Πάντως, η ίδια η τουρκική κυβέρνηση διατηρεί τη ΧΤΣ στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, παρά τις επαφές τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

