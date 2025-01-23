Λίβανος: Πρώτη επίσκεψη ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από 15 χρόνια

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Σαουδικής Αραβίας έφθασε σήμερα στη Βηρυτό για να συναντήσει τη νέα ηγεσία του Λιβάνου, πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου αξιωματούχου του βασιλείου στη χώρα αυτή τα τελευταία 15 χρόνια που χαρακτηρίστηκαν από τεταμένες σχέσεις.

"Ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπεν Φαρχάν έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι", μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ. Πρωτίστως έγινε δεκτός από τον νέο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, του οποίου η εκλογή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία.

O πρίγκιπας Φαϊσάλ μπεν Φαρχάν δήλωσε "πεπεισμένος" για την ικανότητα των νέων ηγετών του Λιβάνου να πραγματοποιήσουν "τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις".

"Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του προέδρου και του πρωθυπουργού να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ενότητας του Λιβάνου", δήλωσε ο Σαουδάραβας αξιωματούχος στους δημοσιογράφους από το προεδρικό μέγαρο. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι η προϋπόθεση για την αποδέσμευση της βοήθειας για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Ο κορυφαίος Σαουδάραβας διπλωμάτης επισκέπτεται τον Λίβανο ζητώντας μια δέσμευση για μεταρρυθμίσεις καθώς το κράτος του Κόλπου επιβεβαιώνει την επιρροή του σε μια χώρα όπου η ιρανική επιρροή μειώνεται.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Φαϊσάλ αντανακλά μεγάλες πολιτικές αλλαγές στον Λίβανο, από τότε που το Ισραήλ έπληξε την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον πόλεμο πέρυσι και από τότε που ο σύμμαχός της, ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Ασαντ, ανατράπηκε από αντάρτες τον Δεκέμβριο.

Η εκλογή στις 9 Ιανουαρίου του πρώην διοικητή του στρατού στην προεδρία έβαλε τέλος σε ένα κενό εξουσίας δύο και πλέον ετών στην κορυφή του κράτους, σε μια συγκυρία βαθιάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης, που σηματοδοτήθηκε επιπλέον από την αποδυνάμωση του ισχυρού φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμό του με το Ισραήλ.

Η νέα ηγεσία του Λιβάνου επιζητά τη βοήθεια των πλούσιων χωρών του Κόλπου για να ανοικοδομήσει τη χώρα.

Η Σαουδική Αραβία, πρώτη αραβική οικονομία, ήταν μεγάλος επενδυτής στον Λίβανο, αλλά οι σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών είχαν επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία λόγω της αυξανόμενης επιρροής της Χεζμπολάχ που είχε την υποστήριξη του Ιράν.

Ο πρόεδρος Αούν διόρισε πρωθυπουργό τον Ναουάφ Σαλάμ έπειτα από δύο χρόνια κενού εξουσίας λογω των εμποδίων που έθεταν η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της.

Ο Σαλάμ αναμένεται τώρα να σχηματίσει κυβέρνηση, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες εξαιτίας των έντονων πολιτικών διαφωνιών.

Πριν από την επίσκεψή του, ο Σαουδάραβας υπουργός δήλωσε ότι η εκλογή του Αούν ήταν "εξαιρετικά θετική", αλλά ότι το βασίλειο περιμένει να δει πραγματική αλλαγή πριν δεσμευτεί περαιτέρω με τη Βηρυτό.

"Θα χρειαστεί να δούμε πραγματική δράση, πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Θα χρειαστεί να δούμε μια δέσμευση υπέρ ενός Λιβάνου που κοιτάζει προς το μέλλον, και όχι προς το παρελθόν ώστε να μπορούμε να αυξήσουμε τη δέσμευσή μας", δήλωσε.

Η επίσκεψή του στον Λίβανο στοχεύει "να φωτίσει την προσέγγιση του Βασιλείου", δήλωσε. "Αυτά που έχω δει έως τώρα και αυτά που ακούσαμε στον Λίβανο μου επιτρέπουν να είμαι πολύ αισιόδοξος", δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Πηγή: skai.gr

