«Εξάγωνο Συμμαχιών»: Το σχέδιο Νετανιάχου με Ελλάδα, Κύπρο και Ινδία

Στην προοπτική συγκρότησης ενός δικτύου συμμαχιών με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου αναφέρθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, περιγράφοντας έναν άξονα χωρών, που μοιράζονται κοινή στρατηγική θεώρηση απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου περιέγραψε το όραμά του ως «ένα είδος εξαγώνου συμμαχιών» γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής, το οποίο θα περιλαμβάνει, πέραν του Ισραήλ, την Ινδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες αραβικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, στόχος είναι η συγκρότηση «ενός άξονα χωρών που βλέπουν την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο», σε αντιδιαστολή με τους «ριζοσπαστικούς άξονες» στην περιοχή.

«Η πρόθεση εδώ είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που βλέπουν την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο, σε αντίθεση με τους ριζοσπαστικούς άξονες. Τόσο τον ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα, τον οποίο έχουμε πλήξει πολύ σκληρά, όσο και τον αναδυόμενο άξονα, τον ριζοσπαστικό σουνιτικό άξονα. Όλες αυτές οι χώρες μοιράζονται μια διαφορετική οπτική, και η συνεργασία μεταξύ μας μπορεί να αποφέρει πολύ σημαντικά οφέλη και, φυσικά, να διασφαλίσει τη δύναμη και το μέλλον μας» επισήμανε ο Ισραηλινό πρωθυπουργός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι θα φθάσει στο Ισραήλ την Τετάρτη για επίσημη επίσκεψη, η οποία θα οδηγήσει σε στενότερη «οικονομική συνεργασία, διπλωματική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας».

«Θα ήθελα επίσης να επισημάνω έναν ακόμη ειδικό τομέα συνεργασίας», συνέχισε ο Νετανιάχου. «Θα προωθήσουμε τη συνεργασία στην υψηλή τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην κβαντική τεχνολογία».

