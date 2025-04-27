Τεράστια έκρηξη, την οποία πιθανόν προκάλεσε ανάφλεξη χημικών υλικών, σκότωσε τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 700, χθες Σάββατο, στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, στο Μπάνταρ Αμπάς, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων του Ιράν, φάνηκε να αποδίδει την έκρηξη στις κακές συνθήκες αποθήκευσης χημικών σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού.

«Η αιτία της έκρηξης ήταν τα χημικά που υπήρχαν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

«Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για αυτό το λιμάνι στη διάρκεια επισκέψεών του εκεί και είχε επισημάνει την πιθανότητα κινδύνου», είπε ο Ζαφάρι.

Ωστόσο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως αν και είναι πιθανό τα χημικά να προκάλεσαν την έκρηξη, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής λόγος.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε έρευνα για το συμβάν και έστειλε στο σημείο τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη μη εξάπλωσή της σε άλλες περιοχές.

Επίσημα ειδησεογραφικά δίκτυα του Ιράν μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου και πορτοκαλί καπνού να υψώνεται πάνω από το λιμάνι μετά την έκρηξη. Ένα κτίριο γραφείο διακρίνεται κατεστραμμένο, με συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα.

Το λιμάνι βρίσκεται κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ και αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο εμπορευματοκιβωτίων στο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Από το ωστικό κύμα της ισχυρής έκρηξης, έσπασαν τζάμια σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Η έκρηξη έγινε αισθητή μέχρι το Κεσμ, ένα νησί που βρίσκεται 26 χιλιόμετρα νότια του λιμανιού, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανήρτησε πλάνα που δείχνουν τραυματίες που κείτονταν στον δρόμο και δέχονταν τις πρώτες βοήθειες, σε συνθήκες απόλυτου χάους.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα πως η κακή διαχείριση εύφλεκτων υλικών ήταν ένας «παράγοντας που συνέβαλε» στην έκρηξη. Τοπικός αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως το συμβάν σημειώθηκε όταν εμπορευματοκιβώτια που ήταν αποθηκευμένα στο λιμάνι εξερράγησαν.

Καθώς διασώστες προσπαθούσαν να σβήσουν φωτιές, αξιωματούχοι του τελωνείου του λιμανιού δήλωσαν πως φορτηγά απομακρύνονται από την περιοχή και πως ο εξωτερικός χώρος των εμπορευματοκιβωτίων όπου σημειώθηκε η έκρηξη είναι πιθανόν να περιείχε «επικίνδυνα προϊόντα και χημικά». Η λειτουργία του λιμανιού διακόπηκε μετά την έκρηξη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

