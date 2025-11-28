EE και εταίροι της Νότιας Μεσογείου δρομολογούν το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο στη Βαρκελώνη

Οι υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των χωρών εταίρων της Νότιας Μεσογείου συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Βαρκελώνη για να δρομολογήσουν από κοινού το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, μια ιστορική στιγμή για τη βαθύτερη συνεργασία της ΕΕ με τις μεσογειακές χώρες.

Η ημέρα συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 ετών από τη Διαδικασία της Βαρκελώνης, μιας εταιρικής σχέσης που προωθεί τη συνεργασία και τη σταθερότητα μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών χωρών, μέσω κοινών πρωτοβουλιών.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς έναν κοινό μεσογειακό χώρο με περισσότερη σταθερότητα, ασφάλεια, και ευημερία. Η Ύπατη Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Κάγια Κάλας και η Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα προήδρευσαν στην εναρκτήρια εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν υπουργοί από ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αναδεικνύοντας τη σημασία αυτής της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης.

Μετά την εναρκτήρια εκδήλωση στη Βαρκελώνη και την έγκριση από τις χώρες εταίρους, οι ηγέτες της ΕΕ θα χαιρετίσουν τη σύναψη του Συμφώνου στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάρτιση ενός ειδικού σχεδίου δράσης. Αυτό το ειδικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2026, θα προσδιορίζει τις συμμετέχουσες χώρες και τα ενδιαφερόμενα μέρη για κάθε πρωτοβουλία.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

