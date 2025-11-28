Στο περιθώριο των συνομιλιών που είναι σε εξέλιξη μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ρωσίας, ο Μαγυάρος Υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βασίζονται στον «αμοιβαίο σεβασμό» και ότι η Ουγγαρία έχει μια κυρίαρχη εξωτερική πολιτική.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία θα παραδώσει προμήθειες αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με τις συμβάσεις.

Ο Πούτιν υποδέχθηκε τον Όρμπαν στη Μόσχα την Παρασκευή, σε μια σπάνια επίσκεψη από ηγέτη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο Κρεμλίνο, λέγοντας ότι θα ήταν ακόμη πιο χαρούμενος αν η Βουδαπέστη φιλοξενούσε μια σύνοδο Ρωσίας – ΗΠΑ με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

