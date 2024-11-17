Εκρήξεις στο Κίεβο - Drone έπεσε σε εργοστάσιο στην κεντροδυτική Ρωσία

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, αφού η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο η Ρωσία να εξαπολύσει μεγάλη πυραυλική επίθεση.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το εύρος της επίθεσης, όμως ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Telegram ότι εντοπίζονται πολλοί πύραυλοι στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στη στέγη κτιρίου κατοικιών.

Στο μεταξύ drone έπεσε σε εργοστάσιο στην κεντροδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της δημοκρατίας των Ουντμούρτ (Ουντμουρτία).

"Δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές", έγραψε ο Αλεξάντερ Μπρεσάλοφ στο Telegram. "Δυστυχώς ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας του είναι μέτρια", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

