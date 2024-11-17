Να μην ξεπεραστεί η κόκκινη γραμμή στο θέμα της Ταϊβάν, το μήνυμα του Πεκίνου στον Λευκό Οίκο

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρότρυνε τις ΗΠΑ να μην ξεπεράσουν την «κόκκινη γραμμή» υποστηρίζοντας την Ταϊβάν, δυο μήνες και κάτι προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Σι διατύπωσε την προειδοποίηση κατά τη διάρκεια πιθανόν της τελευταίας συνάντησής του πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αμερικανό απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη Λίμα, στο περιθώριο της συνόδου του φόρουμ Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Επέμεινε στο ότι «η υπόθεση της Ταϊβάν, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», όπως και το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Κίνας και τα συμφέροντά της ως προς την ανάπτυξη είναι «κόκκινες γραμμές της Κίνας και δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση», σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Χαρακτήρισε τα ζητήματα αυτά «προστατευτικά κιγκλιδώματα» και «το σημαντικότερο δίχτυ ασφαλείας για τις σχέσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ», σύμφωνα με το CCTV.

Ο κ. Σι καταδίκασε τις «αυτονομιστικές ενέργειες» ηγετών της Ταϊβάν, που έκρινε πως είναι «ασύμβατες με την ειρήνη και την ασφάλεια» στην περιοχή.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της και ουδέποτε απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας για να επανενωθεί η νήσος με την ηπειρωτική χώρα. Τα τελευταία χρόνια, ενίσχυσε τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση, στέλνοντας σχεδόν καθημερινά πολεμικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία γύρω από το νησί.

Παρότι η Ουάσιγκτον δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέι -επισήμως, τη Δημοκρατία της Κίνας-, οι ΗΠΑ είναι ιστορικά η σημαντικότερη προστάτιδα δύναμη και ο βασικός προμηθευτής του στρατού της Ταϊβάν.

Στη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, ο Σι Τζινπίνγκ είπε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον «δεν πρέπει να επεμβαίνει σε διμερείς διαφορές (...) και να μην υποθάλπει ούτε να υποστηρίζει προκλητικές ενέργειες» στη Νότια Σινική Θάλασσα, πάντα σύμφωνα με το CCTV.

Η Κίνα διεκδικεί, επικαλούμενη ιστορικούς λόγους, σχεδόν όλη τη Νότια Σινική Θάλασσα, βρίσκεται σε διενέξεις με άλλες χώρες της περιοχής (Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Μπρουνέι, Μαλαισία, Ινδονησία) που έχουν ανταγωνιστικές διεκδικήσεις, αψηφώντας απόφαση διεθνούς δικαστηρίου το 2016 που αποφάνθηκε ότι το Πεκίνο δεν έχει καμιά νομική βάση γι’ αυτές.

Οι εντάσεις σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο έχουν οξυνθεί τους τελευταίους μήνες, με σειρά επεισοδίων στα οποία ενεπλάκησαν από τη μια πλευρά πλοία της Κίνας και από την άλλη των Φιλιππίνων και του Βιετνάμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

