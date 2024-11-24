Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Οι 4 υποψήφιοι πρόεδροι, Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Νικόλας Φαραντούρης είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την προεδρική θέση.

Οι κάλπες στα 465 εκλογικά τμήματα ανοίγουν στις 8:00 π.μ. και θα κλείσουν στις 7:00 μ.μ.

Η ψηφοφορία για τους κατοίκους εξωτερικού διεξάγεται ηλεκτρονικά, από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (23.11.2024) και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, επίσης στις 19.00 ώρα Ελλάδος.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε είναι μέλη του κόμματος, είτε εγγραφούν μέλη του, ακόμη και σήμερα, επιτόπου στα εκλογικά τμήματα.

Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει το 50% συν μία ψήφο των εγκύρων ψηφοδελτίων, χωρίς σε αυτά να προσμετρώνται τα λευκά. Εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει επαναληπτικός γύρος την επόμενη Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου.

Όσοι είναι ήδη μέλη και όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο Υγείας. Πολίτες άλλων χωρών, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών ή μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο που να προκύπτει ταυτοπροσωπία τους, καθώς και ο ΑΜΚΑ τους.

Πού και πότε θα ψηφίσουν οι υποψήφιοι

Νωρίς θα προσέλθουν στις κάλπες οι 4 υποψήφιοι και συγκεκριμένα θα ψηφίσουν ως εξής (κατά αλφαβητική σειρά):

-Ο Απόστολος Γκλέτσος θα ψηφίσει στις 11.30 π.μ. θα ψηφίσει για τις εσωκομματικές εκλογές, στο εκλογικό κέντρο της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Παγκρατίου, στο 41ο Δημοτικό Σχολείο, Φιλολάου 163.



-Ο Παύλος Πολάκης θα ψηφίσει στην κάλπη της ΟΜ Μοσχάτου στις 11.30πμ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου-Ταύρου, στην συμβολή των οδών Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως. ⁠ Το απόγευμα θα παρακολουθήσει τα εκλογικά αποτελέσματα στη λεωφόρο Συγγρού 318.

-Ο Σωκράτης Φάμελλος θα ψηφίσει στις 10:30 στα γραφεία του κόμματος στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη (Ταβάκη 6). Θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην οδό Λεωνίδου στην Αθήνα.

-Ο Νικόλας Φαραντούρης, θα ψηφίσει για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Παλλήνη στις 10:30 και συγκεκριμένα στο Παλαιό Δημαρχείο Παλλήνης (Φειδιππίδου 25).

Επίσης, ο Νίκος Παππάς, πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, θα ψηφίσει για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος στις 11:00 στην Καισαριανή (Δημαρχείο Καισαριανής, Αίθουσα εκδηλώσεων, Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 16121).

Στις εκλογές θα ψηφίσει και ο Αλέξης Τσίπρας και συγκεκριμένα στις 12:00 στο 26ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 63,πλ. Βικτωρίας, Κυψέλη.

