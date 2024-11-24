Ένας ένοπλος σκοτώθηκε και τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμμάν.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι περιπολικά της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στη συνοικία Αλ Ράμπια της ιορδανικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας, αφότου ακούστηκαν σποραδικά πυρά.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση.

Το δίκτυο Al Arabiya μεταδίδει πως ένοπλος άνοιξε πυρ κατά ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας που εκτελούσαν περιπολία κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία, τραυματίζοντας τρεις εξ αυτών. Ο δράστης περικυκλώθηκε και έπεσε νεκρός στη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών που ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παρότι τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμμάν είναι δρακόντεια, στην περιοχή γίνονται συχνά διαδηλώσεις – ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Αρκετοί από τους 12 εκατομμύρια κατοίκους της Ιορδανίας είναι παλαιστινιακής καταγωγής – είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους είχαν εκδιωχθεί ή καταφύγει στο βασίλειο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που συνόδευσαν τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Πολλοί έχουν συγγενείς στην αντίπερα όχθη του Ιορδάνη ποταμού.

Η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ επικρίνεται από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η οποία θεωρεί πως η εξομάλυνση των σχέσεων ισοδυναμεί με προδοσία του αγώνα των Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.