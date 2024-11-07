ΥΠΕΞ-Ουκρανία: Δεν εξετάζει σενάρια περικοπής της αμερικανικής βοήθειας

Η Ουκρανία δεν εξετάζει σενάρια περικοπής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να αξιοποιήσει το σύνολο της ήδη εγκεκριμένης βοήθειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Δεν εξετάζουμε σενάρια περικοπής της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ, διότι ... δεν πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να προβούν εξαρχής σε ένα τέτοιο βήμα», δήλωσε σήμερα ο Χεόρχιι Τίχιι στους δημοσιογράφους.

«Υπάρχουν φωνές σε όλον τον κόσμο που υποθέτουν ότι αν κόψετε τις στρατιωτικές προμήθειες στην Ουκρανία, η Ουκρανία θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί ... Αυτό δεν είναι αλήθεια, αυτό απλά δεν πρόκειται να συμβεί ακόμη και αν ληφθεί ένα τέτοιο σενάριο», πρόσθεσε, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε αντίθετα στην επέκταση του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

