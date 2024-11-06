Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, ωστόσο κάποιοι αναρωτιούνται αν η σύζυγός του, η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, θα κάνει το ίδιο. Σύμφωνα με το «People», το οποίο επικαλείται πηγές από το περιβάλλον της Μελάνια Τραμπ, η επιστροφή της δεν θεωρείται πιθανή. «Αν η Μελάνια γίνει ξανά Πρώτη Κυρία, φυσικά ο κόσμος περιμένει να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο και να εκτελέσει τα καθήκοντά της», αναφέρει πηγή, η οποία μίλησε στο μέσο.

Ωστόσο, η 54χρονη Μελάνια δεν είναι τόσο πρόθυμη να μετακομίσει, όπως σημειώνει ο ίδιος άνθρωπος. «Θα έχει το ιδιωτικό της διαμέρισμα διαβίωσης εκεί, ενώ έχει το σπίτι της στη Νέα Υόρκη και το σπίτι της στο Mar-a-Lago στο Palm Beach», λέει η πηγή. «Θα περνάει χρόνο σε όλα αυτά τα μέρη».

Σκεπτόμενη, όμως, αν θα κάνει τον Λευκό Οίκο την κύρια κατοικία της, η πηγή λέει: «Δεν είναι πιθανό».

Με τον Μπάρον Τραμπ, 18 ετών, που βρίσκεται σήμερα στο πρώτο έτος των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η Μελάνια φέρεται να ελπίζει να περάσει περισσότερο χρόνο στην πόλη με το παιδί που μοιράζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, όπως πάντα επιθυμούσε. Κλεισμένη πίσω από τις πύλες των τριών ιδιοκτησιών της, συνεχίζει να συναναστρέφεται στενό κύκλο ανθρώπων, αποτελούμενο από τον γιο της και λίγους παλιούς φίλους. Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να διατηρεί φιλικές σχέσεις με μικρή ομάδα ανθρώπων από τις ημέρες της στον Λευκό Οίκο, όπως η διακοσμήτρια Ρέιτσελ Ρόι και η Χίλαρι Γκίρι Ρος, προσωπικότητα της κοσμικής σκηνής του Παλμ Μπιτς και σύζυγος του πρώην υπουργού Εμπορίου του Τραμπ, Ουίλμπερ Ρος.

«Όσο κι αν η Μελάνια αγαπάει το Mar-a-Lago και τη ζωή της στο Palm Beach, θα περάσει περισσότερο χρόνο στη Νέα Υόρκη με τον γιο της, ο οποίος είναι πιο σημαντικός γι’ αυτήν από οτιδήποτε άλλο», επισημαίνει ο ίδιος άνθρωπος. «Αν ο σύζυγός της εκλεγεί, θα παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, όπως έκανε πάντα. Η Μελάνια ξέρει τι πρέπει να κάνει, ωστόσο έχει το δικό της μυαλό και τις δικές της ιδέες». Η πηγή προσθέτει: «Αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει αν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές».

Άνθρωποι από το περιβάλλον του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η Μελάνια συνεχίζει να αισθάνεται προστατευτικά απέναντι στον σύζυγό της, ενώ μοιράζεται με όλους την πεποίθησή της ότι η οικογένειά της αδικήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Μια άλλη πηγή που είναι φίλη της οικογένειας Τραμπ ανέφερε στο «People» ότι «η Μελάνια Τραμπ σίγουρα δεν θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για να ζήσει. Θα μείνει ανάμεσα στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη. Η Μελάνια κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θα έχει πάντα τη δική της ζωή μακριά από την πολιτική».

Μια πηγή, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι η Μελάνια Τραμπ θα είναι σωστή απέναντι στον ρόλο της ως Πρώτη Κυρία και μάλιστα για δεύτερη φορά.

«Η Μελάνια είναι μια μοναδική Πρώτη Κυρία και ιδανική για την εποχή που διανύουμε. Έχει τις δικές της απόψεις και κάποιες είναι διαφορετικές από αυτές του συζύγου της. Δεν αποτελεί έκπληξη για όποιον γνωρίζει -πραγματικά- τον Ντόναλντ και οι δυο τους ταυτίζονται σε αρκετά θέματα».

Η Μελάνια Τραμπ έχασε την αγαπημένη της μητέρα, Amalija Knavs, τον περασμένο Ιανουάριο. Μάλιστα, τότε πολλά ΜΜΕ έκαναν λόγο για την «εξαφανισμένη» Μελάνια Τραμπ, η οποία απουσίαζε από την ετήσια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της οικογένειάς της, με τον σύζυγό της και τα τρία από τα πέντε παιδιά του, για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της στο νοσοκομείο.

Γεννημένη Μελάνια Κνάους στη Σλοβενία, εγκατέλειψε τη χώρα της για το Μιλάνο και το Παρίσι επιθυμώντας να γίνει μοντέλο. Η καριέρα της την έφερε στις ΗΠΑ το 1996, συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ δύο χρόνια αργότερα και τον παντρεύτηκε το 2005. Μαζί έχουν έναν γιο, τον Μπάρον. Η αμερικανική της περιπέτεια την έφερε στην πιο διάσημη προεδρική κατοικία παγκοσμίως, της επέτρεψε να έχει μια πλούσια ζωή μεταξύ του Πύργου του Τραμπ που βλέπει το Σέντραλ Παρκ και των επιβλητικών ακινήτων του συζύγου της στη Φλόριντα.

Αρχικά, η Μελάνια δεν είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα ο Ντόναλντ Τραμπ να γίνει πρόεδρος, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος στην εφημερίδα «Washington Post»: «Μου είχε πει: έχουμε μια τόσο ωραία ζωή. Γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό;». Όσοι την ακολουθούν συχνά χρειάστηκε να ερμηνεύσουν μια λέξη, μια χειρονομία ή ακόμη και ένα ρούχο της.

