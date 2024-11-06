Η Κίνα δήλωσε σήμερα πως ελπίζει σε μια «ειρηνική συνύπαρξη» με τις ΗΠΑ τη στιγμή που ο Ντοναλντ Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών του Λευκού Οίκου.

«Θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ με βάση τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σε ομιλία του στην Πενσιλβάνια μόλις πριν δύο ημέρες, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών 25% σε προϊόντα που εισάγονται από το Μεξικό και την Κίνα, στην περίπτωση που δεν λάβουν μέτρα για να σταματήσει η διακίνηση φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Μελέτη της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικού Εμπορίου (NRF) ανέφερε ότι οι προτεινόμενοι δασμοί θα επηρεάσουν κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, όπως είδη ένδυσης, παιχνίδια, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, υποδήματα και ταξιδιωτικά είδη, επηρεάζοντας ιδιαίτερα είδη στα οποία η Κίνα είναι σημαντικός προμηθευτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

