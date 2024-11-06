Περίπου το 17% της παραγωγής αργού πετρελαίου και το 7% της παραγωγής φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού στις ΗΠΑ έκλεισε λόγω του τυφώνα Ραφαέλ, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Γραφείο Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Επιβολής των ΗΠΑ.

Οι παραγωγοί ενέργειας είχαν κλείσει σε 304.418 βαρέλια την ημέρα την παραγωγή πετρελαίου και σχεδόν 131 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου από τα ύδατα του Κόλπου, ανέφερε το γραφείο.

Ο κυκλώνας Ραφαέλ ενισχύθηκε σε «Κατηγορίας 3» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, καθώς πλησιάζει στις δυτικές ακτές της Κούβας, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

This is the latest #rafael forecast track from the National Hurricane Center. Stay prepared, even in November, with my #hurricanegeartest pic.twitter.com/x0e4raKZyx — John Dawson (@JohnDawsonFox26) November 6, 2024

Ο κυκλώνας Ραφαέλ βρίσκεται περίπου 135 χιλιόμετρα νότια της Αβάνας, συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 185 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το NHC. «Αναμένεται να φέρει απειλητικές για τη ζωή καταιγίδες, καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες σε τμήματα της δυτικής Κούβας», αναφέρει.

Οι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου άρχισαν να κλείνουν την παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού και να αποσύρουν εργαζομένους από τις πλατφόρμες αυτή την εβδομάδα ενόψει καταιγίδας στα τέλη της σεζόν που απειλεί τα υπεράκτια κοιτάσματα.

Έντεκα πλατφόρμες παραγωγής, περίπου το 3% του συνόλου του Κόλπου του Μεξικού, και ένα γεωτρύπανο εκκενώθηκαν, δήλωσε η υπεράκτια ρυθμιστική αρχή, επικαλούμενη αναφορές από παραγωγούς.

Ο Κόλπος του Μεξικού των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της συνολικής εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και το 2% της παραγωγής φυσικού αερίου, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

