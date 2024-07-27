Άμεση ήταν η αντιστροφή του κλίματος στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ, η οποία έχει αναπτερώσει τις ελπίδες ότι είναι πιθανό να αποτραπεί μια δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ .

Τα καλά νέα ξεκινούν από τη συγκέντρωση χρημάτων, με την εκστρατεία της Χάρις να λέει ότι συγκέντρωσε 126 εκατομμύρια δολάρια από το απόγευμα της Κυριακής έως το απόγευμα της Τρίτης. Παράλληλα, οι εθελοντές πολλαπλασιάστηκαν καθώς πάνω από 100.000 άτομα έχουν εγγραφεί για να προσφέρουν στην προεκλογική εκστρατεία της Αντιπροέδρου ενώ 2.000 υπέβαλαν αίτηση για θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την επιτελάρχη της Κάμαλα Χάρις, Τζεν Ο'Μάλεϊ Ντίλον. Το ίδιο κλίμα καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις με τους δύο αντιπάλους να δίνουν μάχη στήθος με στήθος εκεί που πριν ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείτο ξεκάθαρα.

Πλέον αυτό που ομολογείται ευρέως είναι ότι η αλλαγή υποψηφίου ευνοεί ξεκάθαρα το Δημοκρατικό Κόμμα με τους δωρητές και τους ψηφοφόρους να συσπειρώνονται προκειμένου να αποτρέψουν μία νίκη του Τραμπ.

Η δυναμική που έχει αναπτύξει η Κάμαλα Χάρις έχει εκπλήξει ακόμη και τα πρώην στελέχη της εκστρατείας του Μπάιντεν που την Κυριακή βρέθηκαν ξαφνικά να εργάζονται για την υποψηφιότητά της μετά την παραίτηση του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα σχετικά με το πώς η άνοδος της Χάρις δύναται να αλλάξει την προεδρική κούρσα που από καιρό έμοιαζε να είναι μια ρεβάνς μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ. Η Χάρις ακόμη δεν έχει επιλέξει υποψήφιο για Αντιπρόεδρο με το συνέδριο των Δημοκρατικών να απέχει μόλις λίγες εβδομάδες.

Καθοριστικό παράγοντα, επίσης, αναμένεται να αποτελέσει ένα ντιμπέιτ μεταξύ των δύο, το οποίο θα προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια θεατές και ενδεχομένως θα άλλαζε την τροχιά της προεδρικής κούρσας.

Αν και ο Τραμπ είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει δεσμευτεί για τη διεξαγωγή ντιμπέιτ με τη Χάρις, η αντιπρόεδρος είπε την Πέμπτη ότι θα συμμετείχε στη συζήτηση της 10ης Σεπτεμβρίου που είχε αρχικά προγραμματίσει το ABC μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν.

Το αποτέλεσμα της τηλεοπτική αναμέτρησης θα καθορίσει εν πολλοίς τη στάση των ψηφοφόρων σε μία κούρσα που είχε απρόβλεπτη εξέλιξη παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χάρις βελτιώνει τις βασικές αδυναμίες του Μπάιντεν μεταξύ νεότερων, μη λευκών και γυναικών ψηφοφόρων.

Η Χάρις έχει μπροστά της περίπου 100 ημέρες που θα καθορίσουν την πολιτική της καριέρα. Τα λάθη κατά την προκριματική διαδικασία της υποψηφιότητάς της το 2020, τα λεκτικά λάθη και οι ανατροπές που στιγμάτισαν την πρώιμη περίοδο της αντιπροεδρίας της θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν καθώς η Χάρις προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει ωριμάσει πολιτικά. Παράλληλα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις ίδιες προκλήσεις που είχε και ο Μπάιντεν καθώς έπρεπε να ενώσει τις διαφορετικές απόψεις του κόμματος για τον πόλεμο στη Γάζα .

Ωστόσο, η επικεφαλής της εκστρατείας της υποστηρίζει ότι η υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις θα διεύρυνε τον χάρτη για τους Δημοκρατικούς. Η εκστρατεία του Μπάιντεν πίστευε ότι ο δρόμος του προς τις 270 ψήφους του Εκλεκτορικού Κολλεγίου περνούσε από τις «μπλε» πολιτείες – Μίσιγκαν, Πενσυλβάνια και Ουισκόνσιν. Αλλά η Χάρις, με δυνητικά ισχυρότερη απήχηση μεταξύ των νεαρών Μαύρων και Λατίνων ψηφοφόρων, θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο ανταγωνιστική από τον Μπάιντεν στις πολιτείες που αναμένεται να δοθεί μάχη για την επικράτηση, Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα και Βόρεια Καρολίνα.

Έκκληση στις Αφροαμερικανές γυναίκες

Η Χάρις κάθε μέρα στοχεύει μεθοδικά στη βάση των Δημοκρατικών - συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτών δύσκολων πολιτειών.

Στην τελευταία της δράση, προσπάθησε να κινητοποιήσει τις Αφροαμερικανές γυναίκες σε μια βασική δημοκρατική εκλογική περιφέρεια που βοήθησε τον Μπάιντεν να εξασφαλίσει την υποψηφιότητά του το 2020 - σε μια ομιλία της στη συνοικία Zeta Phi Beta στην Ινδιανάπολη.

«Διακυβεύονται τόσα πολλά αυτή τη στιγμή. Διακυβεύονται τόσα πολλά, και πάλι αυτή τη στιγμή, το έθνος μας –όπως πάντα– βασίζεται σε εσάς για να ενεργοποιήσετε, να οργανώσετε και να κινητοποιηθείτε», είπε η Χάρις στη συγκέντρωση Grand Boulé . «Να πείσουμε τους ανθρώπους να ψηφίσουν, να τους οδηγήσουμε στις κάλπες και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας».

Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποστήριξε «ένα σχέδιο επιστροφής της Αμερικής σε ένα σκοτεινό παρελθόν» και υποστήριξε ότι ορισμένες θέσεις από την ατζέντα 2025, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής του Υπουργείου Παιδείας και της Ιατρικής, «αντιπροσωπεύει μια καθαρή επίθεση στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας και το μέλλον μας».



«Ελευθερία»

Η καμπάνια της Χάρις κυκλοφόρησε την Πέμπτη το πρώτο βίντεο της εκστρατείας της, ένα κλιπ 75 δευτερολέπτων που περιλαμβάνει το τραγούδι «Freedom» της Beyoncé.

Αν και τα πρόσωπα είναι διαφορετικά, το βασικό μήνυμα παραμένει ίδιο με εκείνο του Μπάιντεν για την επανεκλογή του τον Απρίλιο του 2023.

Σε αυτό το τρίλεπτο βίντεο, ο Μπάιντεν είπε: «Το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε είναι εάν τα επόμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερη ελευθερία ή λιγότερη ελευθερία. Περισσότερα δικαιώματα ή λιγότερα. Ξέρω ποια θέλω να είναι η απάντηση, και νομίζω ότι και εσείς. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό. Γι' αυτό είμαι υποψήφιος για επανεκλογή».

Η Χάρις, εν τω μεταξύ, τόνισε επίσης ένα επιχείρημα υπέρ της «ελευθερίας» - αν και σε μια μικρή απόκλιση από την υπεράσπιση της δημοκρατίας από τον Μπάιντεν, εενσωματώνοντας τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και πολλά άλλα.

Το βίντεο ξεκινά με τη Χάρις να ρωτά: «Σε αυτές τις εκλογές, ο καθένας μας αντιμετωπίζει μια ερώτηση: Σε τι είδους χώρα θέλουμε να ζήσουμε;» καθώς παίζονται σκηνές από την εκστρατεία της στο Μιλγουόκι.

«Επιλέγουμε την ελευθερία. Η ελευθερία όχι απλώς να τα βγάλεις πέρα, αλλά να προχωρήσεις. Η ελευθερία να είσαι ασφαλής από τη βία με όπλα. Η ελευθερία να παίρνεις αποφάσεις για το σώμα σου», είπε η Χάρις. «Επιλέγουμε ένα μέλλον όπου κανένα παιδί δεν ζει στη φτώχεια, όπου όλοι θα μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά την υγειονομική περίθαλψη. Εκεί που κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Πιστεύουμε στην υπόσχεση της Αμερικής και είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε γι' αυτήν. Γιατί όταν παλεύουμε, κερδίζουμε».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.