Η Ρωσία έχει αρχίσει να συμπεριλαμβάνει νέα, φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία, για να εντοπίσει τις αεροπορικές άμυνες, να καταγράψει ζημιές και να δημιουργήσει αντιπερισπασμό, δήλωσε αξιωματούχος ουκρανός στρατιωτικός κατάσκοπος.

Οι δύο νέοι τύποι drone, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποίησε σε πέντε επιθέσεις τις τελευταίες δύο έως τρεις εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης την Πέμπτη, παράγονται από υλικά όπως αφρώδες πλαστικό και κόντρα πλακέ, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο ένας τύπος φέρει μια κάμερα και μια κάρτα SIM κινητού τηλεφώνου της Ουκρανίας για να στείλει εικόνες πίσω στον ρωσικό στρατό.

"Προσδιορίζουν πού είναι τοποθετημένες οι κινητές ομάδες μας, πού βρίσκονται τα πολυβόλα που μπορούν να τα καταστρέψουν. Προσπαθούν... να πάρουν εικόνες για το πού βρίσκονται όλες οι αντιαεροπορικές μας άμυνες", δήλωσε ο Αντρέι Τσέρνιακ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής υπηρεσίας κατασκοπείας.



