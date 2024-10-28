Εκλογές ΗΠΑ: Φωτιά σε κάλπες στο Όρεγκον και την Ουάσιγκτον - Τι δείχνουν οι έρευνες - Δείτε βίντεο

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ ερευνούν τις πυρκαγιές σε δύο κάλπες που αναφέρθηκαν το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Πόρτλαντ του Όρεγκον και Βανκούβερ στην Ουάσιγκτον.

Ειδικότερα, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά στο Πόρτλαντ περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανέφερε το αστυνομικό γραφείο του Πόρτλαντ. Ένας «εμπρηστικός μηχανισμός» τοποθετήθηκε μέσα στο κουτί και το προσωπικό ασφαλείας έσβησε τη φωτιά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

🚨Ballot drop boxes with completed votes have just been set on fire in Vancouver, WA and Portland, OR. Expect more wild stuff this week. Stay vigilant. pic.twitter.com/qTXHPXZc2h — Charlie Kirk (@charliekirk11) October 28, 2024

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ερευνούν το περιστατικό στο Πόρτλαντ, αλλά και μια δεύτερη πυρκαγιά στο κοντινό Βανκούβερ της Ουάσιγκτον, με τη βοήθεια των κρατικών και τοπικών αρχών, δήλωσε ο Στιβ Μπερντ, εκπρόσωπος του γραφείου του FBI στο Σιάτλ.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε ένα «ύποπτο όχημα» σε σχέση με τις φωτιές που φαίνεται να συνδέονται.

Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης κατέγραψε ένα Volvo να σταματάει σε ένα drop box στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, λίγο πριν το προσωπικό ασφαλείας ανακαλύψει τη φωτιά μέσα στο κουτί τη Δευτέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αστυνομικού γραφείου του Πόρτλαντ, Μάικ Μπένερ, σε συνέντευξη Τύπου.

Αυτή η πυρκαγιά κατέστρεψε τρία ψηφοδέλτια, ενώ η πυρκαγιά στην κάλπη στο κοντινό Βανκούβερ της Ουάσινγκτον, νωρίς τη Δευτέρα, κατέστρεψε εκατοντάδες ψηφοδέλτια. Οι συσκευές ήταν προσαρτημένες στο εξωτερικό των κουτιών, είπε η αστυνομία.

Οι αρχές δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου στο Πόρτλαντ ότι ανακτήθηκε αρκετό υλικό από τους εμπρηστικούς μηχανισμούς που δείχνει ότι οι δύο πυρκαγιές συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με ένα περιστατικό της 8ης Οκτωβρίου, όταν ένας εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε διαφορετική κάλπη στο Βανκούβερ.



