Έκκληση Παλαιστίνιων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για διεθνή παρέμβαση

Eπιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έστειλε ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ στην οποία, επικεντρώνεται στην ανθρωπιστική καταστροφή και την πολιτική κρίση λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Στην επιστολή του ο κ. Μανσούρ επισημαίνει ότι η κρίση, η οποία διαρκεί εδώ και 16 μήνες, έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες για τον παλαιστινιακό λαό, ιδιαίτερα στη Γάζα και περιγράφει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ ως «γενοκτονικό πόλεμο», αναφέροντας μαζικές απώλειες αμάχων, αναγκαστικούς εκτοπισμούς και καταστροφή υποδομών.

Στην επιστολή τονίζεται ότι «πάνω από 45.000 Παλαιστίνιοι έχουν αναφερθεί ως νεκροί, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί». Η Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, επισημαίνεται, «έχει επίσης βιώσει συνεχιζόμενη βία, με πάνω από 840 Παλαιστίνιους να έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων και εποίκων μέσα σ΄ ένα χρόνο».

Το διεθνές δικαίο και η ανθρωπιστική βοήθεια

Σύμφωνα με την επιστολή, οι προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν παρεμποδιστεί σε σημαντικό βαθμό.

«Το προσωπικό της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) και άλλοι εργαζόμενοι σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αντιμετωπίσει στοχευμένη βία, με περισσότερους από 263 εργαζόμενους να αναφέρονται ως νεκροί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης» αναφέρεται.

Στην επιστολή περιγράφονται οι τραγικές συνθήκες στη Γάζα, όπου νοσοκομεία, κατοικίες και σχολεία έχουν καταστραφεί, ενώ οι πολίτες στερούνται βασικών αγαθών, όπως τροφή, φάρμακα και καθαρό νερό.

Ο Παλαιστίνιος Μόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ, επικρίνει την «ανεπαρκή ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας», επισημαίνοντας «αποτυχίες στην επιβολή του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας». Τονίζει ότι «οι Συμβάσεις της Γενεύης, οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) και οι εντολές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) δεν έχουν τηρηθεί».

Επίσης, ο κ. Μανσούρ υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των προαναφερθέντων «είναι ζωτικής σημασίας για τη διακοπή της συνεχιζόμενης βίας και την απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους».

Σε άλλο σημείο της επιστολής των Παλαιστίνιων τονίζεται ότι «ο υποσιτισμός, οι ασθένειες και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει περαιτέρω θανάτους αμάχων».

Οι Παλαιστίνιοι απαιτούν «άμεση δράση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μια άνευ όρων εκεχειρία, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας», ενώ τονίζεται «η ανάγκη για διεθνή έρευνα σχετικά με εγκλήματα πολέμου, αποζημιώσεις για τα θύματα και κυρώσεις κατά του Ισραήλ για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης κάνει έκκληση για την εφαρμογή βασικών αποφάσεων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2735 του 2024 και τονίζει τη σημασία του σεβασμού της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου το 2024.

Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν αυτές τις ενέργειες απαραίτητες για τον τερματισμό «της παράνομης κατοχής και του καθεστώτος απαρτχάιντ» και υποστηρίζουν την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων με την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους που θα έχει πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Κλείνοντας ο κ. Μανσούρ κάνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα «να τηρήσει τις νομικές και ηθικές της υποχρεώσεις για την προστασία των ζωών των αμάχων και την υποστήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

