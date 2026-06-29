Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται από το μεσημέρι της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026, μια 66χρονη και ένας 44χρονος, μέλη σπείρας που ξάφριζε ανυποψίαστους πολίτες με τη μέθοδο της απασχόλησης και στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων. Η σύλληψη των δύο συγγενών έγινε σε οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται.

Το χρονικό της απάτης στη Βάρη

Σύμφωνα με την αστυνομία, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε την προηγούμενη ημέρα, 25 Ιουνίου. Συνεργοί των δύο συλληφθέντων εμφανίστηκαν σε γυναίκα στη Βάρη, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Κατάφεραν να την απασχολήσουν και να της αφαιρέσουν κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και χρηματικό ποσό.

Το «στρατηγείο» στο Ζεφύρι και το παράνομο ενεχυροδανειστήριο

Κατόπιν, ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι στο πλαίσιο διενεργούμενης προανακριτικής έρευνας, εντόπισαν με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. τους κατηγορούμενους σε χώρο όπου στεγαζόταν κατάστημα εμπορίας ρούχων, ψιλικών ειδών και παράνομο ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στους παραπάνω χώρους, όσο και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,

το χρηματικό ποσό των 27.030 ευρώ,

το χρηματικό ποσό των 1.100 δολαρίων ΗΠΑ,

φυσίγγια,

δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και

καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με 2 κάμερες ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αποδόθηκε στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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