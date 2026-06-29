Τραμπ: Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση - Η Τεχεράνη διαψεύδει

Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ υποστηρίζει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ! Πρόεδρος ΝΤ. ΤΖ. Τ» επιμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά τη διάψευση της Τεχεράνης.

Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες "δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα" στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ που έκαναν λόγο για συνάντηση αύριο Τρίτη σχετικά με το Στενό του Ορμούζ.

"Καμία τεχνική συνάντηση ομάδων εργασίας δεν έχει προβλεφθεί [να διεξαχθεί] αυτή την εβδομάδα", δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος έκανε λόγο για "εσφαλμένες" πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

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