Τεράστιο γλυπτό ψάρι σε παραλία του Γκέρσνεϊ για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά

Ένα μεγάλο γλυπτό ψαριού θα τοποθετηθεί σε παραλία στο νησί Γκέρσνεϊ του Αγγλικού Καναλιού, στο πλαίσιο έργου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ρύπανση των ωκεανών που προκαλείται από τα απορρίμματα.

Το μεταλλικό γλυπτό δημιουργήθηκε από ομάδα σπουδαστών του Ινστιτούτου του Γκέρσνεϊ, του κέντρου ανώτερης εκπαίδευσης στο σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα της Μάγχης, διαθέτει στόμα που λειτουργεί ως κάδος στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να απορρίπτουν άδεια πλαστικά μπουκάλια για να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.

The sculpture created by students at The Guernsey Institute will be placed on the beach and act as a plastic bottle bin to help minimise waste 🗑🐟👉 https://t.co/EFjoATjp0f pic.twitter.com/HxGJAJGFLL — BBC Guernsey (@BBCGuernsey) June 29, 2026

Η πρωτοβουλία στοχεύει να βοηθήσει στην ενημέρωση των ανθρώπων σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η ρύπανση από πλαστικά στο περιβάλλον και τα πλάσματα στον ωκεανό, σύμφωνα με το BBC. Η παραλία όπου θα τοποθετηθεί το γλυπτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Η φοιτήτρια γραφιστικής Κέιτι Άλσοπ δήλωσε στο BBC: «Είναι μια οπτική υπενθύμιση όπου βάζεις τα πλαστικά μπουκάλια στο στόμα του ψαριού για να το γεμίσεις, κάτι που έχει μια κυριολεκτική απεικόνιση του τι συμβαίνει στη θάλασσα».

Αποδεικτικά στοιχεία για την έκταση του παγκόσμιου προβλήματος με τα πλαστικά απορρίμματα ξεβράζονται στις παραλίες του Γκέρνσεϊ με κάθε παλίρροια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πέρσι στην εφημερίδα The Guardian.

Θαλάσσιος βιολόγος από το νησί έχει δηλώσει πως έχει συλλέξει 330 διαφορετικές μάρκες πλαστικών μπουκαλιών νερού, αριθμός που ισοδυναμεί με εκείνον των ξεχωριστών ειδών ψαριών στα βρετανικά χωρικά ύδατα.

Ο Ρίτσαρντ Λορντ και μια αφοσιωμένη ομάδα ψαράδων στην παραλία, συλλέγουν και καταγράφουν τα πλαστικά μπουκάλια νερού που ξεβράζονται τακτικά στις παραλίες του Γκέρνσεϊ. Παράλληλα πρωτοβουλίες και δράσεις πολιτών διοργανώνονται για τον καθαρισμό των παράκτιων περιοχών.

Πηγή: skai.gr

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