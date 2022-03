Τον γύρο του διαδικτύου κάνει φωτογραφία χιλιάδων εγκλωβισμένων ανθρώπων, που περιμένουν στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Χάρκοβο.

Άμαχοι, γυναίκες και παιδιά προσπαθούν να προλάβουν και να εξασφαλίσουν μια θέση στο τρένο για να ξεφύγουν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Στη συγκλονιστική εικόνα αποτυπώνεται το μέγεθος της προσφυγικής κρίσης και οι δραματικές συνέπειες που έχει ήδη φέρει η σύρραξη στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Photo of #Kharkiv Train-station with people trying to flee the city being actively bombed by the Russians. #Ukraine pic.twitter.com/dwEsuCirgd