Έφτασαν και οι Ουκρανοί διπλωμάτες στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί ο γ' γύρος συνομιλιών με την ρωσική αντιπροσωπεία.

Η ρωσική διπλωματική ομάδα έχει φτάσει αρκετά νωρίτερα.

Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 4 μμ ώρα Ελάδας.

⚡️#Ukrainian negotiators arrived in Belovezhskaya Pushcha to meet with representatives of the #Russian Federation, state media report.