Έφτασε στο Παρίσι ο Γαλλοπαλαιστίνιος δικηγόρος που απελάθηκε από το Ισραήλ

Ο Γαλλοπαλαιστίνιος δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σαλάχ Χαμούρι, ο οποίος απελάθηκε νωρίτερα σήμερα από τις ισραηλινές αρχές μετά την κράτησή του χωρίς να του έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες σε ισραηλινές φυλακές από τον Μάρτιο, έφθασε στη Γαλλία και δήλωσε ότι «ο αγώνας συνεχίζεται» γιατί έχει "τεράστια ευθύνη απέναντι στον σκοπό του και στον λαό του".

«Έχω αλλάξει τοποθεσία, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται», δήλωσε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ρουασί του Παρισιού, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. «Σήμερα, αισθάνομαι ότι έχω τεράστια ευθύνη για τον σκοπό μου και για τον λαό μου. Δεν αφήνουμε την Παλαιστίνη φύγει. Είναι δικαίωμά μας να αντισταθούμε», πρόσθεσε.

«Σήμερα με διώχνει βάναυσα από την πατρίδα μου αυτή η δύναμη κατοχής, η οποία συνεχίζει αυτή την εθνοκάθαρση από το 1948. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η μηχανή καταστροφής που ονομάζεται Ισραήλ υποχωρεί μόνο μπροστά σε ένα σχέδιο της παλαιστινιακής αντίστασης», είπε αφού ευχαρίστησε τον κόσμο που τον στήριξε κατά τους «μήνες της φυλάκισής του».

«Δεν είναι επειδή με διώχνει το ισραηλινό κράτος ο λόγος που δεν θα επιστρέψουμε», είπε συγκινημένος.

Την απέλαση του 37χρονου δικηγόρου καταδίκασε πριν από λίγο η Γαλλία, η οποία τη θεωρεί «αντίθετη προς το δίκαιο».

«Καταδικάζουμε σήμερα την απόφαση των ισραηλινών αρχών, σε αντίθεση με το δίκαιο, να απελάσουν τον κ. Σαλάχ Χαμούρι στη Γαλλία», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Από την τελευταία του σύλληψη, η Γαλλία έχει κινητοποιηθεί πλήρως, μέχρι το ανώτατο επίπεδο, για να διασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του, ότι επωφελείται από όλα τα πιθανά ένδικα μέσα και ότι μπορεί να ζήσει μια κανονική ζωή στην Ιερουσαλήμ, όπου γεννήθηκε, κατοικεί και επιθυμεί να ζήσει», υπογραμμίζεται.

«Η Γαλλία έχει επίσης λάβει πολλά μέτρα προς τις ισραηλινές αρχές για να εκφράσει με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο την αντίθεσή της σε αυτήν την απέλαση ενός Παλαιστίνιου κατοίκου της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, κατεχόμενου εδάφους όπως ορίζεται από την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο Σαλάχ Χαμούρι «απελάθηκε σήμερα το πρωί στη Γαλλία ύστερα από απόφαση της υπουργού Εσωτερικών Αγελέτ Σακέντ να του αφαιρέσει το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου», ανέφερε νωρίς σήμερα το πρωί σε ανακοίνωση το ισραηλινό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο 37χρονος Χαμούρι είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο σε τρεις μήνες διοικητικής κράτησης, αμφιλεγόμενο μέτρο το οποίο επιτρέπει στο Ισραήλ να φυλακίζει υπόπτους χωρίς επίσημες κατηγορίες. Ο Χαμούρι, που θεωρείται ύποπτος από το Ισραήλ ότι έχει σχέσεις —ο ίδιος αρνείται την κατηγορία— με το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), μια οργάνωση που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από το εβραϊκό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου ότι τον Δεκέμβριο θα απελαυνόταν στη Γαλλία.

Η απέλαση του Σαλάχ Χαμούρι αποτελεί «δοκιμασία» για τους κατοίκους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δήλωσε πρόσφατα η δικηγόρος του Λεά Τσεμέλ, εκφράζοντας φόβους ότι η μελλοντική ισραηλινή κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περισσότερες ανακλήσεις αδειών παραμονής από Παλαιστινίους που έχουν γεννηθεί στην πόλη, την οποία θεωρούν ιερή οι πιστοί τριών θρησκειών.

« Avec vous, avec mon peuple, on continue ce combat, jusqu’à la Libération, l’Indépendance, et surtout le Retour. »

Salah Hamouri - 18 Décembre 2022



Salah Hamouri, franco-palestinien, est expulsé de Palestine par les autorités d’Israël.



