Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού συναντήθηκε σήμερα με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερες από δύο εβδομάδες στο πλαίσιο νέας επίσκεψής του στην Πιονγκγιάνγκ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

«Ο Σοϊγκού έφτασε στην Πιονγκγιάνγκ έπειτα από ειδική εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες με Βορειοκορεάτες αξιωματούχους στο πλαίσιο των συμφωνιών που συνήφθησαν κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στις 4 Ιουνίου», ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συνομιλίες μεταξύ του Κιμ και του Σοϊγκού έχουν ξεκινήσει.

Κιμ και Πούτιν είχαν υπογράψει συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας πέρυσι, στη διάρκεια επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στη Βόρεια Κορέα, η οποία περιελάμβανε μια αμοιβαία αμυντική συμφωνία.

Ο Σοϊγκού, μέχρι πρότινος υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, είχε συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στις 21 Μαρτίου και στις 4 Ιουνίου.

Ο Κιμ, υποδεχόμενος τον Σοϊγκού στην Πιονγκγιάνγκ στις αρχές του μήνα, υποσχέθηκε την «άνευ όρων» υποστήριξη της χώρας του προς τη Μόσχα στον πόλεμό της με την Ουκρανία και προέβλεψε την επιτυχία των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν «να συνεχίσουν να ενισχύουν σταδιακά» τις σχέσεις τους, είχε μεταδώσει τότε το βορειοκορεάτικο πρακτορείο KCNA.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες πέρυσι στη Ρωσία για να βοηθήσει τα ρωσικά στρατεύματα να απωθήσουν τους Ουκρανούς από την περιφέρεια Κουρσκ. Επιβεβαιώνοντας την ανάπτυξή τους για πρώτη φορά τον Απρίλιο, ο Κιμ και ο Πούτιν είχαν χαρακτηρίσει τους Βορειοκορεάτες που πολέμησαν στο πλευρό των Ρώσων «ήρωες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

