G7: Συνομιλία Μελόνι-Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της διάσκεψης της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στον Καναδά, είχε ιδιαίτερη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η Μελόνι αναφέρθηκε στη σημασία της επίτευξης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και του να τύχει αντιμετώπισης το θέμα των προοπτικών της επικείμενης διάσκεψης του ΝΑΤΟ στη Χάγη».

Παράλληλα στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, με αναφορά στη χρησιμότητα του να ανοίξει και πάλι ο δρόμος της διαπραγμάτευσης»

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, κατά τη συνομιλία της με τον Τραμπ «επανέλαβε την ανάγκη να καταβληθούν, στη φάση αυτή, προσπάθειες για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

