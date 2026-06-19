Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του 2028 στην Αθήνα

Μεγάλη τιμή και διάκριση για τη χώρα μας και την ελληνική ενόργανη γυμναστική!

Το απόγευμα της Παρασκευής (19/06) η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, υποδεχόμενη τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου!

Σε μια χρονιά όπου όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στο Λος Άντζελες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ελλάδα θα τραβήξει πάνω της τα «φλας» της ευρωπαϊκής ενόργανης γυμναστικής, σε μια διοργάνωση-προάγγελο των Ο.Α., αφού θα διεξαχθεί δύο μήνες πριν τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής.

Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελληνική Γυμναστική, αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ευχαριστεί την European Gymnastics για την εμπιστοσύνη και δεσμεύεται να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας της χώρας μας και των αξιών του αθλήματος».

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